Coronavirus: M5s, da Oms grande riconoscimento a governo italiano

- I componenti del Movimento cinque stelle in commissione Igiene e Sanità del Senato affermano che "dall'Organizzazione mondiale della sanità arriva oggi un grande riconoscimento al lavoro fatto dal governo italiano per contrastare il Covid-19. Un impegno - proseguono i parlamentari in una nota - che si è basato sul senso di responsabilità, sulla scelta di rafforzare il nostro sistema sanitario nazionale, sulla prevenzione. Ogni scelta è stata ponderata e basata su quanto è avvenuto, seguendo rigorosamente le evidenze scientifiche. E dall'altro lato", continuano gli esponenti del M5s, "non abbiamo mai smesso di sostenere lavoratori, imprese e chi con questa emergenza sanitaria si è trovato in difficoltà economica, grazie a strumenti come il reddito di emergenza, per esempio. E poi con uno sforzo incredibile, che non ha eguali in Europa, abbiamo fatto ripartire le scuole in sicurezza". Non sfugge, però, aggiungono i senatori pentastellati, "che mentre il governo lavorava per fare tutto questo, c'è chi ha invece tentato di minimizzare la situazione, come la Lega di Salvini che è addirittura arrivato a rifiutarsi di indossare la mascherina durante un convegno di negazionisti in Senato. E, mentre l'Oms elogia il lavoro fatto dal nostro Paese, parimenti purtroppo dobbiamo leggere quanto sta avvenendo in Lombardia con inchieste e indagini che proseguono sulla pessima gestione del governatore Fontana. Il nostro pensiero - conclude la nota - è sempre per i medici, per gli operatori sanitari e per tutti coloro che in un modo o nell'altro hanno dovuto combattere contro il coronavirus. Il nostro lavoro non si fermerà". (Com)