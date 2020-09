Lazio: Ciacciarelli (Lega), pubblicare decreto regolamentazione attività venatoria parco nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Lazio, ai primi di settembre, "pubblica il decreto per la regolamentazione dell'attività venatoria nell'area di protezione esterna al parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, che comporta anche la pubblicazione di norme per la tutela di determinate aziende faunistico venatorie ricadenti nel perimetro del parco". Lo dichiara, in una nota, Pasquale Ciacciarelli, presidente della V commissione Cultura, spettacolo, sport e turismo della Regione Lazio. "Il decreto in parola è importante - aggiunge - anche ai fini delle attività di tutela dell'orso marsicano e per la disciplina della caccia al cinghiale. Una specie questa che va monitorata al più presto, con apposito disciplinare, visti tutti i danni causati da tempo da questi animali, specialmente nelle zone del Frusinate, sia alle aziende agricole che alle coltivazioni. Per non parlare, infine, delle pericolosità assoluta per le persone e per i mezzi, determinata dal proliferare degli ungulati, che arrivano ormai anche nei centri cittadini per cercare il cibo.Per questi motivi, sia i cacciatori che tutte le Associazioni venatorie del territorio, attendono con ansia la pubblicazione di questo importante decreto, che ancora oggi tarda ad arrivare. Onorati deve mettere in campo un'azione celere, altrimenti ci saranno gravi danni per i cacciatori". (Com)