Belgio: formazione del governo federale, secondo giorno di negoziati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È iniziata oggi in Belgio la seconda giornata di negoziati per la formazione del governo federale. Lo rende noto il quotidiano belga "La Libre Belgique". I negoziatori Alexander De Croo, del partito liberale Open Vld, e Paul Magnette, del partito socialista, hanno riunito le forze politiche coinvolte nell'esecutivo, a partire dalle 10, nella sede del Palazzo D'Egmont a Bruxelles. Sono sette i partiti coinvolti nella formazione dell'esecutivo belga, appartenenti a quattro diverse famiglie politiche: socialisti, cristiano-democratici, liberali e verdi. La coalizione è stata per questo ribattezzata "Quattro stagioni" o "Vivaldi". Nella giornata di ieri i partiti hanno discusso di energia, clima, mobilità e impresa. Sul tavolo delle trattative di oggi sono presenti invece i temi relativi a sanità, rilancio, riforme istituzionali, pensioni e difesa. I negoziati andranno avanti per tutto il fine settimana, quando si dovranno sciogliere i nodi più delicati, in particolare la ripartizione del bilancio e la scelta del primo ministro. Magnette e De Croo sono attesi lunedì dal Re Filippo per presentare il rapporto sull'andamento delle trattative. Secondo l'agenda pubblicata sul sito della Camera, giovedì primo ottobre è fissata in Parlamento la dichiarazione governativa, venerdì dovrebbe avere luogo il dibattito parlamentare e sabato 3 ottobre il voto di fiducia. (Beb)