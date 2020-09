Difesa: Repubblica Ceca pianifica acquisto di sistema di difesa antiaerea da Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa della Repubblica Ceca pianifica l'acquisto di un sistema di difesa missilistica antiaerea dal governo israeliano. Lo ha detto il titolare del dicastero, Lubomir Metnar, ripreso dall'agenzia di stampa "Ctk". Si tratta del sistema Spyder, sviluppato dalla società Rafael Advanced Defence Systems, di cui il ministro stima il costo a circa 10 miliardi di corone (368 milioni di euro). "L'acquisto di un sistema missilistico antiaereo di nuova generazione è un progetto strategico per la difesa e una delle priorità della modernizzazione dell'esercito ceco in corso", ha detto il portavoce del dicastero, Jan Pejsek. Il sistema Spyder subentrerà a quello attualmente in dotazione, ovvero il sistema Kub, sviluppato dall'Unione sovietica e ormai obsoleto. Praga mira all'acquisto di 4 batterie di questi sistemi. (segue) (Vap)