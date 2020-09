"Robocop" Saied sempre più uomo forte della Tunisia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica, Kais Saied, si conferma sempre più “uomo forte” del paese nordafricano dopo la nomina del governo apartitico guidato da Hichem Mechichi. In un incontro con il premier, Saied ha così stroncato le nuove nomine dei suoi consiglieri del capo dell’esecutivo: “Sono tutti ladri, non hanno alcuna competenza”, ha detto il capo dello Stato a un ammutolito Mechichi, reo di aver "osato" nominare come suoi consiglieri l'ex governatore della Banca centrale Tawfik Baccar e l'ex consigliere del deposto presidente Ben Ali, Mongi Safra. Il capo dello Stato appare sempre più protagonista della scena politica. Il presidente ha posto il veto sulle nomine nella pubblica amministrazione di persone con cause pendenti davanti alla giustizia, ribadendo la necessità di aspettare che essa emetta il suo verdetto affinché si possa ricorrere ai loro servizi. Una dichiarazione tesa ad aumentare la popolarità di un presidente già da mesi in cima ai sondaggi elettorali, ma che garantisce un grande peso alla magistratura (i cui vertici peraltro non sono ancora completi, basti pensare alla Corte costituzionale, e dove il presidente ha molta voce in capitolo) e al tempo stesso sminuisce il ruolo dei partiti e del parlamento.Non è tutto. Saied ha infatti deciso di creare anche una nuova commissione incaricata di monitorare la depredazione dei fondi pubblici, chiedendo di applicare la legge a chiunque "giochi" con il denaro pubblico e di porre fine a questa “emorragia” che colpisce la Tunisia da decenni. “La lotta alla corruzione richiede che tutti i funzionari diano prova di responsabilità nei confronti dei cittadini”, ha affermato il capo dello Stato. Sembra dunque profilarsi un tentativo da parte del presidente di controllare le nomine e i gangli istituzionali della Tunisia, mandando avanti dei “tecnici” in sostituzione di una classe politica percepita come corrotta e fallimentare dalla popolazione. I partiti, da parte loro, stanno attraversando una profonda crisi di identità. Il partito islamico Ennahda è diviso al suo interno in due o più correnti. Un centinaio di dirigenti ha firmato una petizione, circolata fra i media, in cui si fa appello al presidente del movimento, Rached Ghannouchi, affinché “annunci apertamente la sua intenzione di non candidarsi alla presidenza del partito in occasione dell’undicesimo congresso, previsto prima della fine dell’anno”. I firmatari del documento fanno, inoltre, appello a Ghannouchi affinché si impegni a non modificare l’articolo 31 del regolamento del partito, che prevede che nessun membro del partito possa presiederlo per più di due mandati consecutivi.Nell’ultimo periodo sono infatti circolate voci secondo cui potrebbe essere introdotta una modifica all’articolo in questione, per consentire la ricandidatura di Ghannouchi alla guida del partito. L’iniziativa sarebbe rifiutata da numerosi dirigenti di Ennahda, come Samir Dilou, Abdellatif Mekki e Ali Laaridh, ma gradita ad altri membri del partito. Riguardo all’eventuale introduzione della possibilità di prolungare il mandato il documento sottolinea che “annichilisce la credibilità morale del movimento”. “Il cambiamento delle costituzioni e delle leggi per permettere a presidenti e dirigenti di mantenersi al potere è tipico del dispotismo e del partito unico”. Samir Dilou, uno dei firmatari dell’appello, si è rifiutato di commentare l’accordo con l’agenzia di stampa tunisina “Tap”, segnalando che i suoi sottoscrittori si sono impegnati a non farlo finché il suo destinatario non reagirà. Fra i firmatari della petizione figurano membri del Consiglio della Shura, del gruppo parlamentare, dell’ufficio politico ed esecutivo. Per parte sua il responsabile media e membro dell’ufficio esecutivo di Ennahda, Khalil Barhoumi, ha dichiarato sul suo profilo Facebook che è il congresso a indicare la linea del partito, non le petizioni. “100 persone non possono decidere l’avvenire di migliaia di aderenti al partito Ennahda”, ha aggiunto.Non va meglio la situazione nella compagine della sinistra tunisina. La Corrente democratica, al governo nel precedente esecutivo guidato da Elyes Fakhfakh e oggi all’opposizione, resta senza guida dopo le dimissioni di Mohamed Abbou, ritirandosi dalla politica dopo il “golpe tecnocratico” attuato da Saied. Il 3 e 4 ottobre prossimi il Consiglio straordinario della Corrente democratica eleggerà il nuovo segretario generale del partito, mentre il congresso è previsto per la fine del 2021. Il partito tunisino Corrente popolare, che rappresenta la sinistra radicale, resta ancorato ai dogmi della lotta contro Israele e ha fatto appello a tutte le forze che in Tunisia rifiutano “la normalizzazione e la rassegnazione” a trovare “un quadro nazionale federativo per affrontare tutti i tentativi di piegare i paesi arabi, e di costringerli a tradire la loro storia e le loro costanti nazionali”. La formazione politica di sinistra accusa “i Fratelli musulmani e le élite coloniali” che “hanno smantellato tutti i sistemi produttivi e chiuso le imprese nazionali allo scopo di ricattare il popolo tunisino riguardo alle sue condizioni economiche e sociali, e allo scopo di imporgli la normalizzazione”. (Tut)