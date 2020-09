Energia: Re Rebaudengo (Elettricità Futura), per rinnovabili Dl semplificazioni non è stato sufficiente, serve cabina di regia per Recovery Fund

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non è bastato il Dl semplificazioni, per il settore delle energie rinnovabili, serve una cabina di regia che permetta di non perdere le risorse del Recovery Fund. Lo ha sottolineato Agostino Re Rebaudengo, presidente di Elettricità Futura, nel suo intervento a "il Verde e il Blu Festival - idee e progetti per il futuro del pianeta" in corso a Milano."Serve una forte volontà politica, le norme del Dl semplificazioni, seppur importanti, non sono purtroppo ancora sufficienti, per permettere la realizzazione di 65 Gigawatt, che significano 6,5 Gigawatt all'anno da qui al 2030 di nuova capacità - ha spiegato il presidente di Elettricità Futura - Negli ultimi due anni abbiamo realizzato meno di un Gigawatt all'anno. È irrimandabile quindi che il governo adotti una nuova visione a favore dell'ambiente e del progresso, e si apra alle istanze del mondo produttivo. È irrimandabile che la politica e le aziende lavorino insieme". (segue) (Rem)