Energia: Re Rebaudengo (Elettricità Futura), per rinnovabili Dl semplificazioni non è stato sufficiente, serve cabina di regia per Recovery Fund (2)

- Secondo Agostino Re Rebaudengo: "Solo se il nuovo scenario di decarbonizzazione sarà davvero condiviso dal governo riusciremo a cogliere l'incredibile opportunità di lavoro e salvaguardia dell'ambiente che il green Deal potrebbe generare. Dobbiamo guardare avanti e lavorare a un sistema paese per riuscire a usare il 37 per cento del Recovery Fund per favorire la transazione energetica e lo sviluppo di nuove tecnologie, per farlo auspichiamo l'istituzione di una Cabina di regia che controlli chi, tra ministeri e regioni,non rispetti i tempi assegnati, evitando il rischio di vederci ritirare i finanziamenti perché fuori tempo massimo o addirittura fondi non assegnati per carenza di piani adeguati, cosa in cui l'Italia come sapete è prima della classe. Se non vogliamo rimanere incatenati in una fase una di depressione dobbiamo avere velocità di esecuzione per favorire la transizione energetica". (Rem)