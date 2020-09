© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra per la Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone, commenta su Twitter l'elogio dell'Oms all'Italia per la gestione della pandemia. "La forza, la serietà del popolo italiano lo hanno reso grande anche stavolta. E tutto il mondo ce lo riconosce. Non possiamo ancora abbassare la guardia: il governo farà come sempre il massimo per sostenere il coraggio dei nostri concittadini", scrive la ministra. (Rin)