Lombardia: Peluffo e Pizzul (Pd), fatti dimostrano che mozione di sfiducia a Fontana è giusta e motivata

- "A pochi giorni dalla mozione di sfiducia emerge con sempre maggior chiarezza che chiedere le dimissioni di Fontana era giusto e motivato. Il presidente della Regione non solo ha gestito molto male la pandemia, ma ha anche mentito ai lombardi su una vicenda che lo vede in pieno conflitto di interessi. E non solo lui, anche altri assessori hanno omesso o travisato fatti che ora stanno pian piano emergendo, e vanno dall'affare dei camici all'affare della Film Commission, con 400mila euro di soldi pubblici finiti almeno in parte nei conti di persone molto vicine alla Lega. È evidente che l'amministrazione Fontana non merita la fiducia dei cittadini, né per la sua azione di governo dei problemi, pandemia in primis, né per il comportamento individuale dei suoi protagonisti, sempre meno trasparente e, così sembra, anche molto scorretto. Per noi è chiaro, Fontana e la sua giunta farebbero bene a rassegnare le dimissioni." Lo dichiarano per il Pd lombardo il segretario regionale Vinicio Peluffo e il capogruppo in Regione Fabio Pizzul alla luce delle notizie di stampa relative al sempre maggior coinvolgimento del presidente della Regione Attilio Fontana nella vicenda dei camici dell'azienda della moglie e del cognato, commissionati dalla centrale acquisti regionale Aria. (Com)