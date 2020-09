Israele-Emirati: accordo di partenariato tra zona franca aeroporto Dubai e Camere commercio israeliane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Autorità per la zona franca dell'aeroporto di Dubai (Dubai Airport Free Zone Authority, Dafza) ha siglato un accordo di partnership con la Federazione delle camere di commercio israeliane per definire le strutture volte a creare opportunità di investimento e gli incentivi. Lo riferisce il sito "Gulf news". L'entità di Dubai fornirà alle aziende israeliane incentivi per avviare operazioni e supportare le start-up. In particolare, le società di e-commerce israeliane beneficeranno del cluster dedicato della zona franca - Dubai Commercity. "Dafza gode di una posizione strategica che lo rende un gateway per i mercati asiatici, in quanto reindirizzerà il movimento commerciale in modo fluido, più veloce ed efficiente verso quei mercati attraverso l'emirato", ha affermato Mohammed Al Zarooni, direttore generale dell'Autorità della zona franca dell'aeroporto di Dubai. L'attenzione sarà concentrata su settori come la logistica, la tecnologia e l'elettronica, oltre alle pietre preziose e ai metalli, ai prodotti farmaceutici e alle apparecchiature mediche. L'intesa giunge in seguito alla firma degli Accordi di Abramo del 15 settembre scorso che sanciscono la normalizzazione delle relazioni tra Emirati Arabi Uniti e Israele. (Res)