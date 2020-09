Difesa: Serbia, secondo fonti stampa morto un pilota in incidente Mig-21

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno dei due piloti del Mig-21 precipitato stamane in Serbia sarebbe morto nell'incidente: lo riferisce l'emittente pubblica serba "Rts" citando fonti non ufficiali. Proseguono intanto le ricerche del secondo pilota, che risulterebbe attualmente disperso. Secondo le fonti di "Rts" i due piloti non sarebbero riusciti a catapultarsi fuori dall'abitacolo. E' rimasto ustionato nell'impatto anche il proprietario del terreno su cui è precipitato l'aereo. L'uomo è stato ricoverato all'ospedale di Loznica e trasferito nel reparto di terapia intensiva. Secondo quanto riferito dal ministero della Difesa serbo, il velivolo è precipitato nell'area di Brasina, presso il comune di Mali Zvornik. L'incidente è avvenuto attorno alle 9 di stamane nel corso di una regolare esercitazione. Il dicastero non ha finora confermato se ci sono state vittime a causa dell'incidente. (Seb)