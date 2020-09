© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ringrazia su Twitter il ministro della Salute Roberto Speranza "per la sua leadership, per la sua compassione e per l’impegno nel combattere il Covid-19 proteggendo la salute degli italiani. L'Oms è con l’Italia", conclude.(Rin)