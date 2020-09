Imprese: un centro di ricerca gestito da Cnr e Psts nell'ex centrale Enel di Augusta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuova vita per l’ex centrale termoelettrica di Augusta: grazie all’intesa siglata tra Enel, il Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) attraverso il dipartimento Ingegneria, Ict e Tecnologie per l'energia e i trasporti, e Parco scientifico e tecnologico della Sicilia, all’interno di aree non più utilizzate dell’impianto nascerà un centro di ricerca dedicato alle bonifiche sostenibili e ad azioni di mitigazione degli impatti ambientali di impianti e infrastrutture per la generazione di energia ad esse collegati. Stando al relativo comunicato stampa la struttura, che verrà completata nel 2021, verrà messa a disposizione dei ricercatori dell'Istituto di tecnologie avanzate per l'energia "Nicola Giordano" del Cnr e Parco Scientifico, con l’obiettivo di rafforzare la ricerca scientifica italiana e di creare un polo di riferimento a livello internazionale. Per quanto riguarda la ricerca sulle bonifiche sostenibili, prosegue la nota, l’obiettivo è dar vita a un centro di eccellenza grazie a dotazioni di strutture e tecnologie e alla possibilità di effettuare studi replicando in laboratorio condizioni sito specifiche. In questo modo le parti potranno fornire nuove soluzioni per le attività di decommissioning e transizione in corso nel settore energetico a livello internazionale, un ambito di ricerca interdisciplinare dall’alto potenziale scientifico, sociale ed economico. Altri studi riguarderanno l’integrazione tra coltivazioni e attività di produzione di energia, come ad esempio avviene nelle applicazioni agrivoltaiche, e il riutilizzo delle piante impiegate nei processi di phytoremediation, tecnologia di bonifica naturale. (segue) (Com)