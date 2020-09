Milano: latitante individuata e arrestata dalla polizia di Gallarate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella mattinata di ieri, gli uomini della polizia di Gallarate, hanno notato due individui, un uomo e una donna. In particolare la donna, presentava una somiglianza con una sessantenne marocchina, destinataria di un provvedimento restrittivo al quale si era sottratta da lungo tempo dandosi alla latitanza all’estero. Da un immediato controllo al terminale, la donna era proprio la destinataria di mandato di cattura per l’esecuzione della pena della reclusione di anni 4 e mesi 6 per i reati di rapina aggravata, estorsione e lesioni personali commessi a Cardano al Campo nel 2006, mentre l’uomo risultava destinatario di un provvedimento di notifica relativo ai motivi ostativi al rilascio in suo favore del permesso di soggiorno. Una volta accertate le esatte identità dei fermati a mezzo dei rilievi fotodattiloscopici, gli agenti hanno proceduto agli adempimenti di Legge nei loro confronti: la donna, dopo una tappa al pronto soccorso per essere visitata dai sanitari di turno a causa di una lieve crisi ansiosa da cui è stata colta, è stata associata presso il Carcere di Como, l’uomo, invece, ha lasciato autonomamente il commissariato, dopo la notifica a suo carico. (Com)