Spagna: coronavirus, ministro Salute chiede estensione restrizioni per tutta la città di Madrid

- Il governo spagnolo non è d'accordo con la decisione della Comunità di Madrid di estendere le restrizioni già operanti in 37 distretti a solo altre 8 aree della capitale. Lo ha affermato oggi il ministro della Salute, Salvador Illa, nel corso di una conferenza stampa, spiegando che sarebbe necessario che tali misure fossero applicate a tutta la città e nei comuni con oltre 500 casi ogni 100 mila abitanti. Illa ha poi raccomandato di limitare i movimenti solo per ragioni strettamente necessarie (uscire solo per lavorare, per andare a scuola o per occuparsi di cose basilari) e riducendo del 50 per cento la capienza delle terrazze dei locali. Il ministro ha poi invitato la regione a "ripensare" la sua decisione ed ha concluso che è tempo di "agire con determinazione" in quanto non ci sono "scorciatoie" o "gradualità".(Spm)