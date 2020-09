Speciale difesa: Turchia-Usa, nella prima metà del 2020 aumento degli scambi malgrado la pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Malgrado la pandemia, si è registrato un aumento negli scambi commerciali tra Turchia e Stati Uniti nella prima metà del 2020. Lo ha affermato Spencer Bachus, membro della direzione dell'Export-Import Bank of the United States (Exim), in occasione della 38ma conferenza turco-statunitense, come riferisce il quotidiano "Daily Sabah". La conferenza è organizzata dal Consiglio d'affari Turchia-Usa (Taik) e dalla Camera di commercio Usa. Bachus ha affermato ce la Turchia è una destinazione attraente per gli investimenti esteri e continua a costituire un importante ponte tre est e ovest, oltre a sottolineare il ruolo fondamentale giocato dal settore energetico e aeronautico nell'aumento degli scambi. Alla conferenza ha partecipato anche l'ambasciatore degli Stati Uniti ad Ankara, David Satterfiel, che ha evidenziato il potenziale economico e commerciale delle relazioni tra Washington e Ankara e i cospicui investimenti congiunti nel settore delle tecnologie più avanzate. Interpellato su S-400 e F-35, l'ambasciatore ha aggiunto che i due Paesi si stanno impegnando per risolvere questione politiche e che la base per il dialogo è ben salda. Dopo mesi di avvertimenti e di minacce, nel luglio 2019 gli Stati Uniti hanno escluso la Turchia dal programma di sviluppo dei caccia multiruolo F-35. Dietro la mossa degli Stati Uniti vi è l’acquisto da parte della Turchia del sistema di difesa missilistico russo S-400, la cui presenza in territorio turco è considerata dal Pentagono incompatibile con quella degli altri sistemi d’arma Nato. Secondo una relazione del Government Accountability Office (Gao) degli Stati Uniti dello scorso 12 marzo, il numero di parti dell'F-35 consegnate in ritardo è salito da meno di 2.000 nell'agosto 2017 a un massimo di 10.000 nel luglio 2019. Anche il numero di carenze di parti al mese è aumentato da 875 a luglio 2018 a oltre 8.000 a luglio 2019. Questi problemi potrebbero essere aggravati dall'espulsione della Turchia dal programma F-35, che è stato annunciato l'anno scorso dopo l'acquisto da parte di Ankara dei sistemi difesa antimissile russi S-400. (Tua)