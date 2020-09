Speciale difesa: Italia-Usa, FI, Toti e Bucci si adoperino a difesa statue Colombo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli Stati Uniti è in corso un "incomprensibile processo di rimozione storica della figura di Cristoforo Colombo in varie forme, tra cui quella della distruzione di alcune statue erette in suo onore e che rappresentano un simbolo della identità culturale italiana in Usa". Lo affermano, in una nota congiunta, i deputati di Forza Italia Fucsia Fitzgerald Nissoli, eletta in Nord e Centro America, Roberto Bagnasco e Roberto Cassinelli, eletti in Liguria. "Tale opera di rimozione delle statue è in corso anche con due città gemellate con Genova e cioè Baltimora e Columbus. Per tale ragione - spiegano - abbiamo scritto una lettera al sindaco di Genova, Bucci, e al presidente della regione Liguria, Toti, chiedendo di adoperarsi con le autorità locali americane per salvaguardare le statue di Colombo in queste due città". (Com)