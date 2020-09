Speciale difesa: Iran, portavoce forze armate, contratto con Siria per rafforzamento delle difese aeree

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze armate dell'Iran hanno in programma di rafforzare le difese aeree della Siria. Lo ha dichairato all'agenzia stampa "Fars" il generale Abolfazl Shekarchi, portavoce del comando delle Forze armate iraniane. Secondo il generale, la Siria ha avanzato richiesta di assistenza durante la visita del 9 luglio a Damasco del comandante delle Forze armate iraniane, Mohmmd Baqeri. A seguito di questa visita, "abbiamo un contratto con il governo siriano", ha detto Shekarchi senza profondersi in dettagli. Il portavoce ha aggiunto a margine che Teheran ha fornito anche ai ribelli Houthi in Yemen l'esperienza e le competenze nel settore della difesa, "sicché hanno imparato a produrre da soli missili, droni e armi in Yemen". (Res)