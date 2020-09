Speciale difesa: Mali, attacco armato nella regione di Soum, uccisi tre militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uomini armati non identificati hanno ucciso tre militari in un'imboscata avvenuta nei pressi di Boulikessi, nella regione di Soum, nel nord del Mali. Nell’agguato aggressori, secondo quanto riferisconono fonti di stampa locali, sono rimasti feriti altri quattro militari. Il ministero della Difesa di Bamako, da parte sua, ha dichiarato che almeno 15 aggressori sono rimasti feriti nell'attacco. L’agguato è avvenuto nello stesso luogo in cui lo scorso anno almeno 40 persone sono state uccise e altre 60 sono scomparse a seguito di un attacco di estremisti islamici contro il campo militare di Boulikessi (quasi simultaneamente a quello avvenuto nella località di Mondoro, nella regione di Mopti), dove vengono addestrate le truppe del G5 Sahel. (Res)