Sardegna: Regione proroga fino al 31 dicembre piani terapeutici per pazienti cronici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saranno prorogati fino al prossimo 31 dicembre i piani terapeutici dei farmaci e dei dispositivi medici per tutti i pazienti con patologie croniche assistiti dal sistema sanitario regionale. Lo ha deciso la giunta regionale sarda su proposta dell'assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu. Proroga anche per le visite specialistiche e gli esami di diagnostica strumentale e di laboratorio e per l'accordo con Federfarma per la distribuzione nelle farmacie dei medicinali del prontuario ospedale-territorio (Pht). La scadenza, in precedenza, era fissata per il 30 settembre. "Una misura in risposta all'attuale emergenza epidemiologica - ha spiegato l'assessore Nieddu -. Con la proroga dei piani terapeutici tutti i pazienti affetti da patologie croniche, che vivono in Sardegna e hanno un piano in corso, non dovranno essere costretti a recarsi negli ambulatori medici territoriali e ospedalieri per il rinnovo, che avverrà automaticamente. Una soluzione a beneficio dei pazienti, che potranno proseguire le cure, senza escludere la facoltà dei medici prescrittori di procedere comunque a una verifica qualora lo ritenessero opportuno". (segue) (Rsc)