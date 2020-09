Lombardia: Baffi (Iv), definire i posti letto negli ospedali per il trasferimento dei pazienti asintomatici positivi al Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Occorre determinare con urgenza le unità di degenza di cure sub acute e vigilanza del lodigiano, in cui possano essere trasferiti i pazienti asintomatici risultati positivi al Covid-19 a seguito degli screening sierologici e tampone nasofaringeo effettuati nelle strutture residenziali sociosanitarie" lo dichiara il consigliere regionale di Italia Viva, Patrizia Baffi. "E' di fondamentale importanza, come disposto dalla delibera di giunta regionale n. 3226 del 09.06.2020, che i casi sospetti o asintomatici positivi, pur non necessitando di particolari cure sanitarie, non permangano nelle residenze sanitarie assistenziali (Rsa) e nelle residenze sanitarie per disabili (Rsd) al fine di escludere la possibilità di contagio all'interno delle strutture". "E' indispensabile mettere quindi gli enti gestori delle strutture residenziali sociosanitarie nelle condizioni di adempiere a tale indirizzo, individuando in modo chiaro quali siano gli ospedali con la disponibilità di posti dedicati dove poter trasferire tali pazienti, per i quali al momento nel lodigiano non è attiva alcuna possibilità di collocazione". "Il problema si sta già verificando sul nostro territorio e serve chiarezza. Occorre attivare con urgenza i posti letto per cure sub acute e vigilanza Covid, altrimenti le strutture residenziali sociosanitarie si troveranno ancora una volta in difficoltà", conclude Baffi. (Com)