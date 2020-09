Polonia: fonti stampa, sabato la Destra Unita firma un nuovo accordo di coalizione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutto indica che il presidente del partito polacco Diritto e giustizia (PiS), Jaroslaw Kaczynski, entrerà nel governo di Mateusz Morawiecki come vicepremier. Lo ha confermato Ryszard Terlecki, capogruppo di PiS, ripreso dall'agenzia di stampa "Pap". Terlecki ha commentato anche l'indiscrezione per la quale Kaczynski dovrebbe diventare capo del comitato per la sicurezza, ruolo che gli attribuirebbe la supervisione sull'attività dei dicasteri di Giustizia, Difesa e Interno. "Questo ovviamente è il piano. Vediamo", ha dichiarato. A rivelare che il presidente di PiS entrerà nel governo del primo ministro Morawiecki è stata una fonte vicina all'esecutivo consultata dall'agenzia di stampa "Pap". A Terlecki i giornalisti hanno chiesto anche a proposito di un'altra indiscrezione, ovvero il fatto che le dimissioni del procuratore nazionale della Polonia Bogdan Swieczkowski siano il prezzo che PiS chiede all'alleato Solidarna Polska di pagare per "salvare" la coalizione di governo. A rivelarlo ufficiosamente sono stati i giornalisti dell'emittente radiofonica "Rmf Fm". Interrogato se il ministro della Giustizia, Zbigniew Ziobro, leader di Solidarna Polska, perderà il controllo sulla procura nazionale, Terlecki ha risposto di no. (segue) (Vap)