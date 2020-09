Milano: organizza incontro e violenta in appartamento anziana escort, condannato a 10 anni e mezzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato condannato a 10 anni e mezzo Davide Corona, pregiudicato 30enne, per aver sequestrato e stuprato una escort di 70 anni a Milano e per aver violentato e rapinato cinque prostitute nelle province di Lodi, Milano e Cremona, tra maggio e novembre 2019. A deciderlo è stato il gup Elisabetta Meyer al termine del processo con rito abbrevviato, che prevede lo sconto di un terzo della pena per l'imputato. Le indagini dei Carabinieri, coordinate dal pm Giovanni Tarzia, erano iniziate il 3 novembre scorso, a seguito di un intervento a casa della donna italiana 70enne, la quale aveva riferito ai militari di essere stata sequestrata, rapinata e violentata sessualmente - per circa undici ore, all'interno del proprio appartamento nella zona dell'Arco della Pace - da parte di un uomo, conosciuto su un sito di incontri per adulti, con il quale aveva inizialmente concordato una prestazione sessuale a pagamento. Corona si era però rivelato sin da subito aggressivo e violento, aveva chiuso la donna in casa, abbassato le tapparelle e, dopo essersi impossessato dei cellulari di quest'ultima, l'aveva picchiata, minacciata con un coltello a serramanico, costringendola a compiere ripetutamente atti sessuali. Infine, prima di andarsene, aveva anche sottratto alla vittima 500 euro in contanti. Attraverso gli elementi raccolti sulla scena del crimine e l'acquisizione dei filmati dei circuiti di videosorveglianza, gli investigatori della compagnia Duomo dell'Arma sono arrivati a Corona, che è stato riconosciuto poi dalla stessa vittima come autore dei fatti. Tuttavia, le indagini sono proseguite perché la spregiudicatezza ed efferatezza dell'episodio hanno fatto pensare agli inquirenti che il 30enne non avesse agito d'impeto ma sulla scorta di un consolidato modus operandi e quindi hanno svolto degli approfondimenti sui suoi spostamenti al fine di capire se vi fossero stati ulteriori analoghi episodi. I successivi accertamenti, svolti in collaborazione con la squadra mobile della Questura di Lodi, in effetti hanno poi permesso di ricostruire cinque episodi di violenza sessuale, prevalentemente ai danni di prostitute, tutti connotati da particolare crudeltà e violenza, poiché spesso consumati sotto l'effetto di sostanze alcoliche e cocaina dopo aver sequestrato, minacciato e percosso la vittima, a cui venivano peraltro, in più circostanze, sottratti i cellulari ed il denaro contante di cui aveva la disponibilità. (Rem)