Verbania: Domodossola, partita la corsa verso la sostenibilità "120 km per 120 mesi"

- E’ partita oggi da Domodossola (Verbania) la “120 Km per 120 mesi: la corsa verso la sostenibilità”, iniziativa che rientra nella programmazione del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2020 ASviS. A 120 mesi dal termine previsto dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, la “120 Km per 120 mesi” è un progetto di sensibilizzazione sul tema della sostenibilità ambientale, realizzato attraverso un’impresa podistica in autonomia sul territorio delle province del Verbano Cusio Ossola e di Novara dal 25 al 29 settembre. Un viaggio a piedi, lungo il percorso delle acque del Piemonte orientale, compiuto da Daniele Barbone, esperto di green economy, ultramaratoneta, più volte delegato a vertici internazionali sul clima e sulla sostenibilità presso Nazioni Unite e G20. “Abbiamo 120 mesi davanti e 120 saranno i chilometri che correrò per portare all’attenzione di amministratori e comunità locali la necessità di agire ora per realizzare gli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile che l’Italia, insieme ad altri 192 Paesi, si è impegnata a raggiungere entro i prossimi 10 anni. 120 mesi non sono molti. Dobbiamo correre per affrontare i cambiamenti climatici, sconfiggere la povertà, passare all’economia circolare e realizzare città sostenibili per noi e le generazioni future”. Domodossola è la prima delle nove tappe in programma lungo il percorso, che prevede incontri ed eventi sul territorio per condividere riflessioni, proposte e buone pratiche in materia di sostenibilità. (segue) (Rpi)