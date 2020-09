Verbania: Domodossola, partita la corsa verso la sostenibilità "120 km per 120 mesi" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Come Amministrazione Comunale siamo lieti di poter accompagnare alla partenza di questa bellissima e significativa avventura Daniele Barbone. I temi dell’ambiente e dello sport, della sostenibilità e del movimento salutare sono ben presenti nei nostri programmi e nelle nostre idee. Ogni occasione è importante per lanciare messaggi che possano far presa soprattutto sui più giovani” ha detto l’Assessore all’Ambiente e alla Cultura Daniele Folino che ha ricevuto e salutato Daniele Barbone presso la sala storica del Municipio di Domodossola, alle 9 di questa mattina, prima della partenza della “corsa verso la sostenibilità”. “E’ importante ripartire con i progetti sui temi dell’ambiente e della sostenibilità soprattutto dopo il lockdown, movimento e ambiente -tra l’altro- sono un connubio magnifico che si correla perfettamente con il nostro contesto ambientale: la montagna è sostenibile per antonomasia” ha aggiunto l’Assessore Folino prima di accompagnare Daniele Barbone al “via” della sua corsa. La “120 Km per 120 mesi” ha ricevuto il patrocinio di “Sport and “Sustainability International, principale organizzazione internazionale in materia di sport e sostenibilità; “Scuola Italiana Nordic Walking”, che sviluppa e salvaguarda il Nordic Walking in Italia e fa parte della FIDAL come referente italiana per la camminata nordica; “Emergenza Sorrisi onlus”, che si impegna per l’infanzia e la sostenibilità ambientale. (Rpi)