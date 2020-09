Iran: rappresentante permanente all'Onu, l'Arabia Saudita maggiore fonte di instabilità regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rappresentante permanente della Repubblica islamica d'Iran presso le Nazioni unite, Majid Takht-Ravanchi, ha descritto l'Arabia Saudita come la maggiore fonte di instabilità nella regione. Lo riferisce l'agenzia stampa iraniana "Irna". Nel corso di un discorso in occasione della 75ma sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni unite, Takht Ravanchi ha affermato che Riad "tenta di distogliere l'attenzione dalla propria lunga storia di finanziamento, sostegno e armamento delle più pericolose organizzazione terroristiche, diffondendo discorsi di odio e ideologia estremista." Il rappresentante iraniano ha stigmatizzato la "violazione flagrante dei principi basilari della moralità, dell'umanità e del diritto internazionale" da parte dell'Arabia Saudita in sei anni di conflitto in Yemen. (Res)