Farnesina: rete Istituti culturali promuove l'Opera in streaming

Dal 25 settembre parte la seconda stagione con nove produzioni liriche che saranno trasmesse in diretta streaming in tutto il mondo. Lo riferisce oggi il sito internet della Farnesina. Opera Streaming, iniziativa promossa dalla Regione e dai teatri di tradizione dell'Emilia-Romagna, propone a una platea internazionale la lirica in streaming nel contesto di un territorio e della sua tradizione di produzione operistica. Nel primo anno di vita, gli spettacoli hanno registrato un grande successo di pubblico, con oltre mezzo milione di spettatori, e l'entusiasmo di una community internazionale che interagisce dal vivo da molti Paesi esteri, come Zimbabwe, Stati Uniti, Taiwan, Brasile, Russia, Corea, oltre che da tutta l'Europa. La rassegna 2020/21, promossa nel mondo anche grazie alla collaborazione degli Istituti Italiani di Cultura, prende il via il 25 settembre, con Ernani dal Festival Verdi di Parma, e proseguirà fino ad aprile con i titoli: La traviata di Verdi dal Teatro Comunale di Modena (18 ottobre), Otello di Verdi del Teatro comunale di Bologna (trasmesso dal PalaDozza il 18 novembre), Werther di Massenet da Modena (27 novembre), Madama Butterfly di Puccini dal Teatro Comunale di Ferrara (29 dicembre), Orfeo di Monteverdi dal Teatro Alighieri di Ravenna (28 febbraio 2021), Il barbiere di Siviglia di Rossini dal Teatro Valli di Reggio Emilia (28 marzo), Aroldo di Verdi dal Teatro Galli di Rimini (16 aprile) e La Favorita di Donizetti dal Teatro Municipale di Piacenza (18 aprile). Gli spettacoli saranno disponibili sul portale www.operastreaming.com, anche in differita.