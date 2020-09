Ue: ministero Esteri Grecia, fermo sostegno a Cipro su sanzioni contro Turchia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’unanimità su nuove sanzioni contro la Turchia appare al momento più difficile da raggiungere a livello Ue, in quanto non tutti i paesi membri appaiono convinti che tale situazione possa contribuire al proseguimento della de-escalation delle tensioni tra Atene, Ankara e Nicosia. Il ministro degli Esteri cipriota, Nikos Christodoulides, ha detto al riguardo: “La nostra reazione a qualsiasi tipo di violazione dei nostri valori e principi fondamentali non può essere a la cartè. Deve essere coerente". L'ambasciatore cipriota in Italia, Minas Hadjimichael, ha commentato per "Agenzia Nova" la situazione osservando che l'Ue deve avere una politica estera coerente e senza doppi standard, ma precisando che non esiste alcuna questione veto da parte di Cipro sulle sanzioni alla Bielorussia. L'ambasciatore cipriota ha evidenziato che i ministri degli Esteri dei paesi membri dell’Ue, nella riunione informale di fine agosto a Berlino, "hanno concordato che la questione delle sanzioni riguardo le situazioni in Bielorussia e nel Mediterraneo orientale dovrebbero procedere in parallelo". “Per questo è chiaro che la Repubblica di Cipro sostiene le sanzioni e non mette un veto riguardo la Bielorussia. In nessun caso siamo contrari all’adozione di misure contro il regime. Al contrario, durante le discussioni, il mio paese è stato uno di quelli che più ha sostenuto anche l’adozione di sanzioni settoriali”, ha sottolineato l’ambasciatore cipriota. (segue) (Gra)