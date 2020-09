Ue: ministero Esteri Grecia, fermo sostegno a Cipro su sanzioni contro Turchia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il punto, secondo Hadjimichael, è che “esiste un accordo politico che non è stato attuato ed è stata questa situazione che ha portato alla mancata adozione di una decisione di imporre sanzioni sulla Bielorussia”. “Le due questioni saranno ora discusse al Consiglio europeo e in questa sede, noi speriamo, che ci saranno risultati”, ha dichiarato l’ambasciatore cipriota rimarcando che Nicosia “insiste sull’attuazione dell’accordo politico raggiunto a Berlino” dai ministri degli Esteri dell’Ue. “Non colleghiamo le sanzioni contro la Bielorussia con quelle contro la Turchia. Semplicemente vogliamo che venga data attuazione all’accordo politico raggiunto a Berlino”, ha ribadito l’ex ambasciatore di Cipro all’Onu. “L’Ue deve essere coerente e non seguire un approccio a la carte sulle grandi questioni che si trova ad affrontare”, ha affermato ancora l’ambasciatore Hadjimichael secondo cui “una politica estera credibile dell’Ue non può mostrare sensibilità selettive”. "E’ importante dire che molti paesi hanno parlato dell’accordo raggiunto a Berlino - ha precisato l'ambasciatore -. Nessun paese mette in dubbio questo accordo, anche se è chiaro che la materia dovrebbe essere affrontata dal prossimo Consiglio europeo a livello di capi di Stato e di governo” il primo e 2 ottobre. Riguardo la Turchia, ha proseguito Hadjimichael, “abbiamo richiesto una lista aggiuntiva di persone e società (su cui imporre sanzioni), alla luce dell’escalation delle azioni della Turchia nella Zona economica esclusiva di Cipro”. “Siamo fiduciosi che il Consiglio europeo si troveranno le strade giuste per andare avanti”, ha concluso l’ambasciatore. (Gra)