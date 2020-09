Coronavirus: Speranza, strada ancora lunga, non vanificare sacrifici fatti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute, Roberto Speranza, dopo il riconoscimento al nostro Paese per la gestione della pandemia dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) invita alla prudenza e su Twitter scrive: "La strada è ancora lunga. Restiamo con i piedi per terra. Non dobbiamo assolutamente vanificare i sacrifici fatti finora". L'Oms in un tweet aveva scritto: "L'Italia è stato il primo Paese occidentale ad essere duramente colpito dal Covid-19. Il governo e le comunità, a tutti i livelli, hanno reagito con vigore deviando la traiettoria dell'epidemia con una serie di misure fondate su dati scientifici". L'Oms quindi pubblicava un video che racconta come il nostro Paese ha affrontato la crisi epidemiologica. (Rin)