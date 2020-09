Viabilità: Anas, lavori sulla ss36 "del lago di Como e dello Spluga" a Lecco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una nota Anas informa che proseguono gli interventi per la manutenzione degli impianti riguardanti l'efficientamento energetico in galleria lungo la strada statale 36 "del Lago di Como e dello Spluga", nel territorio comunale di Lecco. Per consentire l'esecuzione dei lavori, a partire da lunedì 28 settembre e fino a sabato 10 ottobre, saranno chiuse al traffico le gallerie "Attraversamento Lecco" e "San Martino" in direzione Milano, esclusivamente in orario notturno dalle 22.00 alle 6.00 del giorno successivo, ad esclusione dei giorni festivi. Inoltre nelle notti del 27 settembre e del 4 ottobre, la statale sarà chiusa anche in direzione Sondrio dalle ore 22.00 alle ore 6.00 al giorno successivo. Il traffico sarà deviato sulla viabilità provinciale con indicazioni sul posto. (Com)