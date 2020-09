Scuola: Del Prete (USB), iniziata nel modo peggiore, siamo soggetti a propaganda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scuola è iniziata nel modo peggiore, in questi mesi non è stato fatto niente. Lo ha detto Luigi Del Prete, responsabile nazionale scuola di USB nel corso della mobilitazione di studenti e docenti in corso oggi davanti al ministero dell'Istruzione a Roma. "Oggi è una grande giornata di mobilitazione, docenti e collaboratori lottano con gli studenti. In questi mesi non è accaduto nulla, siamo stati soggetti a una propaganda. La scuola sta iniziando in modi peggiori. I nostri studenti si ritrovano in cassi pollaio, alcune classi hanno ancora la didattica a distanza. Non ci sono strutture non ci sono banchi non ci sono docenti" ha detto Del Prete. "Diciamo no alla didattica a distanza. Chiediamo classi di 15 alunni e vere scuole per il futuro. Oggi ci sono solo 15 mila docenti assunti. Chiediamo che siano assunti 150 mila docenti e 60 mila operatori Ata", ha concluso Del Prete. (Rin)