Colombia: esercito spara e uccide donna nel dipartimento del Cauca

- Una donna, di nome Juliana Giraldo, è stata uccisa in Colombia da un colpo di proiettile alla testa sparato dall’esercito. L’episodio, riferisce la stampa locale, è avvenuto ieri mattina a Miranda, nel dipartimento del Cauca, nell’ovest del paese. La donna stava viaggiando in auto con il marito quando è stata raggiunta dal proiettile. Secondo quanto confermato dal ministero della Difesa gli effettivi di un battaglione stavano effettuando “lavori di controllo militare nell’area”. Al momento non sono chiare le circostanze in cui è avvenuto il fatto. La notizia ha cominciato a circolare giovedì mattina sui social, dopo la pubblicazione di un video di denuncia da parte del compagno della vittima, che si trovava in auto con la donna. Nel video l’uomo urla in lacrime: “Per favore aiutatemi a diffondere questo video, l’esercito ha ammazzato mia moglie, aiutatemi a diffonderlo”. L’uomo punta quindi la telecamera verso il militare che avrebbe aperto il fuoco: “Hanno ucciso Juliana, quell'uomo gli ha sparato alla testa! Non abbiamo armi, non abbiamo droghe, non abbiamo niente”, afferma. (segue) (Mec)