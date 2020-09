Colombia: esercito spara e uccide donna nel dipartimento del Cauca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’episodio è stato subito condannato dalle autorità. “Condanno un fatto riprovevole avvenuto a Miranda, nel Cauca. Ho ordinato al ministero della Difesa e all’esercito di disporre il necessario per indagini veloci. Il responsabile deve ricevere una punizione esemplare”, ha scritto il presidente Ivan Duque sul suo profilo Twitter. Quanto avvenuto rischia di scatenare una escalation di tensione nel paese, dove da giorni sono in corso proteste contro la violenza della polizia, a seguito della morte, lo scorso 8 settembre, di un uomo durante un fermo. Javier Ordonez è morto in ospedale dopo essere stato brutalmente aggredito dalla polizia fuori dalla sua abitazione per avere violato la quarantena imposta nel contesto della pandemia del nuovo coronavirus. Nel corso delle manifestazioni che sono seguite almeno 13 persone sono morte e decine sono state ferite da proiettili. (segue) (Mec)