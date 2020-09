Colombia: esercito spara e uccide donna nel dipartimento del Cauca (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 22 settembre, in risposta a una denuncia presentata da alcuni cittadini, la Corte suprema della Colombia ha ordinato al governo di sospendere l’uso di fucili calibro 12 da parte delle Unità antisommossa (Esmad), fino a quando non verranno garantite garanzie per un uso responsabile e misurato dell’arma. La Corte ha ordinato al ministro della Difesa di presentare le sue scuse per gli eccessi commessi dalla forza pubblica, via radio, televisione e social network, e ha ingiunto a tutti i membri dell’esecutivo di mantenere la neutralità nel caso di manifestazioni non violente, anche quando queste sono dirette contro politiche di governo. (segue) (Mec)