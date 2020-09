Colombia: esercito spara e uccide donna nel dipartimento del Cauca (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’alto tribunale ha inoltre ordinato a polizia e procura generale di redigere entro 30 giorni un protocollo che permetta a cittadini, organizzazioni per la difesa dei diritti umani ed entità legate alle Nazioni Unite di realizzare verifiche in caso di arresti e trasferimenti di persone, durante qualsiasi tipo di manifestazione. “Quando si richiede una qualsiasi partecipazione delle Esmad a manifestazioni pubbliche o private, queste devono mettere a disposizione del difensore civico l'elenco dei comandanti o capi unità del personale addetto al servizio richiesto. Analogamente, la Polizia deve nominare un ufficiale che serva da collegamento tra gli agenti e il difensore civico", si legge nel documento redatto dalla Corte. L'episodio che ha portato alla morte di Javier Ordonez non è il primo grave abuso commesso dalle forze di polizia della Colombia. Lo scorso novembre il 18enne Dylan Mauricio Cruz è stato ferito a morte durante le manifestazioni in corso nel paese per chiedere riforme sociali ed economiche. Il giovane era stato ricoverato per un trauma cranico grave, dopo essere stato colpito da un lacrimogeno o da una bomba stordente sparata dagli agenti delle forze speciali dell'Esmad. (Mec)