Spagna: ex rider che ha vinto causa contro Glovo, nostro lavoro dà "autonomia fittizia"

- Il lavoro in Glovo è una "autonomia fittizia" perché "non puoi fare quello che vuoi". Lo ha affermato a "El Mundo" l'ex rider Isaac Cuenda, che ha appena vinto un processo contro la nota azienda di consegna a domicilio. Per la Corte suprema spagnola, infatti, i riders di Glovo sono dei "falsi autonomi"in quanto il loro rapporto "è di natura lavorativa". In un comunicato la Quarta sezione della Corte suprema ha ratificato una sentenza dell'Alta corte di giustizia catalana (Cgce) che nel marzo di quest'anno ha imposto a Glovo il reintegro o risarcimento di Isaac Cuenda licenziato nel 2017 dopo 2 anni di servizio in quanto riconosciuto come falso autonomo. Per i giudici, Glovo non è un mero intermediario tra le attività commerciali ed i lavoratori, ma una società che fornisce servizi di consegna e messaggeria "fissando le condizioni essenziali" per la fornitura dello stesso. "Ti offrono una libertà che in realtà non esiste" ha dichiarato Cuende, aggiungendo che il lavoro "è disumano". (segue) (Spm)