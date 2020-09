Spagna: ex rider che ha vinto causa contro Glovo, nostro lavoro dà "autonomia fittizia" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alla possibilità di poter guadagnare fino a 2 mila euro al mese, come affermato da alcuni, l'ex rider ha replicato che dipende dalle ore lavorate e dal fatto di essere sempre disponibili, soprattutto nel fine settimana, per aumentare il punteggio personale. "Ho lavorato 15 ore al giorno, ma se divido il mio stipendio tra 8 o 9 ore quotidiane, sono circa 1.000 o 1.200 euro", a questa cifra, ha tuttavia chiarito, bisogna aggiungere le spese di un lavoratore autonomo, le riparazioni, la benzina per la moto e stipulare un'assicurazione privata con per coprire, ad esempio, un possibile incidente o un ricovero ospedaliero. In seguito alla sentenza della Corte suprema, Glovo si è detta "in attesa della definizione del quadro normativo da parte del governo, oltre che degli organismi europei" (Spm)