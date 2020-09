Coronavirus: Università Bicocca, ruolo cruciale degli interferoni nell'immunità protettiva dei pazienti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un consorzio internazionale di ricercatori, coordinati dal National Institute of Allergy and Infectious Diseases (Niaid) e dalla Rockefeller University (New York), ha scoperto perché alcuni soggetti con Covid-19 sviluppano una forma particolarmente grave di malattia. I risultati contribuiscono anche a spiegare la ragione per cui i soggetti di sesso maschile contraggano forme gravi di malattia in misura maggiore rispetto alla popolazione femminile. I risultati dello studio, pubblicati su due lavori apparsi oggi su "Science" dimostrano che difetti genetici e alterazioni immunologiche che compromettono la produzione di interferoni e la risposta cellulare a queste molecole sono alla base di forme molto gravi di Covid-19. L'Università di Milano-Bicocca, in sinergia con l'Asst di Monza, ha contribuito in modo sostanziale a questi importanti risultati contribuendo con il progetto "Storm, Studio osservazionale sulla storia naturale dei pazienti ospedalizzati per Sars-Cov-2", un archivio di dati clinici, diagnostici e terapeutici relativi ai pazienti Covid-19 ricoverati presso l'Ospedale San Gerardo di Monza e presso l'Ospedale di Desio, coordinato da Paolo Bonfanti, professore di malattie infettive dell'ateneo. Per la ricerca pubblicata su "Science", in particolare, è stato fondamentale l'apporto della bio-banca associata a Storm per la raccolta del materiale biologico residuo derivante da tamponi e prelievi dei pazienti, creata su iniziativa di Andrea Biondi, professore di pediatria di Milano-Bicocca. Storm ha contribuito con un campione di dati clinici riguardanti 728 pazienti: 300 ospedalizzati con grave polmonite da Covid-19 e 428 asintomatici e lievemente sintomatici o sani. "La variabilità clinica è immensa nelle persone affette da Covid-19 – affermano Paolo Bonfanti e Andrea Biondi – variando dall'infezione asintomatica alla morte rapida. Ad oggi sono tre i fattori di rischio noti per le forme gravi di malattia: il progredire dell'età, il sesso maschile e la presenza di co-morbilità come l'ipertensione, il diabete o le malattie respiratorie croniche. Tuttavia, questi fattori di rischio non sono in grado da soli di spiegare la ragione per cui, a parità di condizioni, in alcuni soggetti la malattia evolva in una forma grave ed in altri no. Visto il progredire preoccupante della pandemia di Covid-19, la comprensione delle cause e dei meccanismi che rendono Covid-19 potenzialmente letale è fondamentale". (segue) (Com)