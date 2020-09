Coronavirus: Università Bicocca, ruolo cruciale degli interferoni nell'immunità protettiva dei pazienti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli studi pubblicati su Science più del 10 per cento dei pazienti con forme molto gravi di Covid-19 hanno risposte immunitarie anomale, con produzione di autoanticorpi che neutralizzano gli interferoni di tipo I, bloccandone l'attività antivirale nei confronti del virus Sars-CoV-2, responsabile della malattia. Inoltre, si è scoperto che circa il 3,5 per cento dei pazienti presenta alterazioni genetiche che impediscono la produzione di interferoni di tipo I o la risposta cellulare a tali molecole. Di conseguenza, in entrambi i casi, i pazienti mancano di risposte immunitarie efficaci contro il virus, che sono di norma assicurate dagli interferoni di tipo I, un gruppo di 17 proteine essenziali per proteggere l'organismo dal virus. I difetti genetici o l'autoimmunità contro gli interferoni contribuiscono quindi in modo importante a causare forme gravi, potenzialmente fatali, di Covid-19. "Questi risultati – concludono Bonfanti e Biondi – potrebbero avere implicazioni terapeutiche molto importanti: nei soggetti con difetti genetici di produzione degli interferoni di tipo I è possibile pensare alla somministrazione di tali molecole, almeno nelle fasi iniziali di malattia, quando l'azione degli interferoni è particolarmente importante. Nei pazienti con autoanticorpi anti-interferone è invece possibile pensare a terapie che rimuovano gli autoanticorpi dal sangue (plasmaferesi) o alla somministrazione di farmaci che eliminino le cellule produttrici degli autoanticorpi". (Com)