Turismo: Gorno Tempini (Cdp), comparto chiave che ha ancora tanto potenziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il lancio del Fondo nazionale per il turismo rappresenta un'iniziativa importante per un settore strategico, che nonostante abbia molto sofferto a causa della pandemia ha un potenziale di sviluppo ancora inespresso, sebbene molto significativo. Così il presidente di Cassa depositi e prestiti (Cdp), Giovanni Gorno Tempini, durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo Fondo nazionale per il turismo. "Si tratta di un comparto chiave per lo sviluppo nazionale, e ci auguriamo di poterlo sostenere al meglio grazie a questa iniziativa, che si affianca alle numerose azioni rivolte al settore intraprese da Cdp negli ultimi anni", ha detto. (Ems)