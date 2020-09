Iraq: Medici senza frontiere, "allarmante crescita dei casi" di Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia di Covid-19 in Iraq ha raggiunto livelli allarmanti, con una media di quasi 4.000 nuovi casi riportati ogni giorno e circa 500 morti a settimana, dichiara Medici senza frontiere (Msf) attraverso un comunicato stampa. Solo nell'ultimo mese sono stati registrati più di 100.000 casi in tutto il paese già provato da anni di conflitto e due giorni fa, con 5.055 nuovi test positivi, si è registrato il numero di contagi giornaliero più alto dall'inizio della pandemia. Baghdad è ancora la città più colpita, con quasi il 30 per cento dei casi. Per rispondere all'aumento dell'emergenza e per supportare le autorità sanitarie locali, Msf ha iniziato a lavorare nell'ospedale Al-Kindy nella capitale irachena, dove i 52 posti della terapia intensiva sono al momento tutti occupati. Nonostante tutti gli sforzi intrapresi contro la pandemia, questa e altre strutture stanno infatti ricevendo un numero elevato di pazienti Covid-19 in condizioni gravi e critiche. Negli ultimi due mesi, i team di Msf hanno supportato il personale del reparto di terapia intensiva formandolo sull'assistenza dei ricoverati, l'utilizzo della ventilazione e di farmaci, e su procedure riadattate per la cura del Covid-19. Dato l'elevato numero di pazienti, Msf sta pianificando di ampliare il proprio intervento a Baghdad attraverso l'apertura di un nuovo reparto Covid-19 nell'ospedale Al-Kindy. (segue) (Com)