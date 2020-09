Iraq: Medici senza frontiere, "allarmante crescita dei casi" di Covid-19 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A Baghdad ogni giorno ci troviamo continuamente di fronte a casi di Covid-19 sempre più gravi", dice il dottor Pedro Serrano Guajardo, un medico che ha recentemente lavorato con MSF come specialista in unità di terapia intensiva. "Molti pazienti per essere curati rimangono in terapia intensiva per 15-20 giorni e a volte i nuovi pazienti vengono messi in lista d'attesa per due, anche tre giorni, prima di poter ricevere le cure necessarie. Quando finalmente abbiamo un letto libero, sono già in pessime condizioni. È davvero angosciante vedere queste persone in attesa di un letto". Le liste d'attesa e la mancanza di posti letto non sono gli unici problemi a Baghdad. "Alcune persone in città non valutano la gravità della situazione, e non stanno prendendo misure di prevenzione. Arrivano in ospedale quando è quasi troppo tardi per farsi curare. Riceviamo casi di insufficienza respiratoria acuta, ed è molto difficile curarli quando arrivano in questo stato", dice il dottor Guajardo. Queste persone sembrano evitare il trattamento a causa del pesante stigma sociale associato a Covid-19 nelle comunità. "Penso che in molti a volte si rendano conto di quanto sia grave la situazione solo quando una persona a loro cara viene portata in ospedale. Solo vedendo i pazienti che muoiono, molto rapidamente, ogni giorno, capiscono la situazione". (segue) (Com)