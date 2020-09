Iraq: Medici senza frontiere, "allarmante crescita dei casi" di Covid-19 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche gli operatori sanitari iracheni sono stati gravemente colpiti, con quasi 15.000 casi dall'inizio dell'epidemia che, in aggiunta alla carenza di risorse umane nei diversi ospedali di Baghdad, complica ulteriormente una situazione già critica. "Stiamo cercando di fare del nostro meglio per supportare gli sforzi delle autorità sanitarie irachene nell'affrontare il virus a Baghdad, anche se la nostra capacità è limitata. Nonostante l'elevato numero di pazienti che vediamo al momento, non sappiamo a che punto sia la curva epidemica. La situazione è profondamente preoccupante", dichiara Gwenola Francois, capomissione di Msf in Iraq. "Attualmente stiamo organizzando con le autorità sanitarie ulteriori mezzi di supporto per alleviare la sofferenza della popolazione di Baghdad". "La cosa più dolorosa è vedere un paziente morire e sapere che non abbiamo ventilatori disponibili", conclude il dottor Guajardo. "È frustrante vedere i pazienti perdere le forze minuto dopo minuto, sapendo che se avessero adottato le giuste misure per proteggersi - come indossare una mascherina e lavarsi le mani, o se fossero venute in ospedale prima - la situazione sarebbe potuta migliorare". (segue) (Com)