Iraq: Medici senza frontiere, "allarmante crescita dei casi" di Covid-19 (4)

- Msf sta lavorando in tutto l'Iraq per supportare il sistema sanitario a far fronte alla pandemia. A Mosul, poco dopo l'arrivo del Covid-19 nel paese, Msf ha temporaneamente trasformato parte del proprio centro post-operatorio da 62 posti letto in una struttura di trattamento per il Covid-19. I team di Msf hanno anche fornito sessioni di formazione sulle misure di controllo e prevenzione delle infezioni, in varie strutture sanitarie nei governatorati di Erbil, Dohuk e Ninewa, e hanno allestito una struttura di isolamento e trattamento da 20 letti nel campo di Laylan, nel governatorato di Kirkuk, per prepararsi a un eventuale aumento dei casi. (Com)