Roma: a Casina Raffaello dal 29 al via servizio doposcuola per bambini infanzia e primaria

Per venire incontro alle nuove esigenze di famiglie e bambini, ora che le scuole hanno riaperto, Casina di Raffaello, lo spazio arte e creatività dell'assessorato alla Persona, scuola e comunità solidale di Roma Capitale, gestito in collaborazione con Zètema progetto cultura, organizza nella sua sede in Villa Borghese dal 29 settembre un servizio di doposcuola per accogliere i bambini della scuola dell'infanzia e quelli della scuola primaria.Il servizio è attivo ogni martedì e giovedì pomeriggio, con prenotazione obbligatoria al contact center 060608 fino ad esaurimento dei posti disponibili. Il costo è di 14 euro a bambino o di 7 qualora si opti per una sola fascia oraria.