Milano: l'associazione AQuaS dona un defibrillatore all'Idroscalo

- Sabato 26 settembre presso il maneggio dell'Idroscalo, è previsto un evento di sensibilizzazione, informazione e impegno sociale sui rischi degli arresti cardiaci improvvisi. Il Comitato Organizzativo del "Trofeo interforze memorial Giovanni Marra" ha voluto dare un segnale di ripartenza con la donazione di un defibrillatore alla Città metropolitana di Milano. Il Trofeo, istituito e organizzato da AQuas – Associazione per la Qualità sociale gode di un prestigioso comitato d'onore presieduto dal Dott. Renato Saccone, prefetto di Milano, che ha promosso l'iniziativa "Scende in campo il cuore" per ringraziare chi è tutti i giorni al servizio dei cittadini e sensibilizzare su temi di rilevanza sociale, come l'arresto cardiaco. "Trovo questa iniziativa lodevole - dichiara Arianna Censi, vice sindaca della Città metropolitana di Milano - sia perché rende l'Idroscalo un luogo ancora più sicuro, sia perché è importante che le istituzioni favoriscano la sensibilizzazione su temi, come quello dei rischi degli arresti cardiaci improvvisi, importanti per la salute e il benessere dei cittadini". "Cuore e gioco di squadra sono alla base delle nostre attività; un ulteriore piccolo tassello per sensibilizzare su una delle prime cause di morte al mondo che colpisce ogni anno circa 65mila italiani e sull'importanza di una sempre maggiore diffusione di defibrillatori che potrebbero permettere di salvare una vita - ha spiegato il presidente Angelo Marra – iniziative che senza la sensibilità, la disponibilità, l'impegno e la collaborazione di istituzioni, associazioni, società, amici che condividono questi due ideali, non potrebbero essere realizzate ed è a loro che va il nostro ringraziamento”. La direttrice Maria Cristina Pinoschi ha spiegato a tal proposito "Con questa donazione, abbiamo aggiunto un nuovo defibrillatore in Idroscalo dove organizzeremo corsi aperti a tutti sul corretto utilizzo. L'impegno è esteso anche alla nostra polizia metropolitana, dotando ogni macchina di servizio di un defibrillatore e formando il personale sull'uso". L'iniziativa è organizzata in collaborazione con Giacche Verdi Lombardia Onlus. (Com)