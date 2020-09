Roma: ricercato in campo internazionale arrestato dalla polizia di Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato grazie ad uno dei servizi straordinari di controllo del territorio che il personale della Polizia di Stato ha arrestato un peruviano ricercato a livello internazionale. Ieri, nei pressi dell'uscita della metropolitana linea B San Paolo, gli agenti del commissariato Colombo, insieme all'Unità cinofila antidroga, hanno fermato P.F.E.L., 25enne peruviano. L'uomo, al momento del controllo, era sprovvisto dei documenti e in possesso di una dose di marijuana, è stato quindi accompagnato negli uffici per ulteriori accertamenti. Dalle successive indagini espletate dai poliziotti accedendo presso la banca dati delle forze dell'ordine e successivamente tramite la divisione Interpol è emerso che lo straniero era ricercato per arresto ai fini estradizionali per conto dell'Autorità giudiziaria estera. Ultimati gli atti l'uomo è stato accompagnato presso il carcere di Regina Coeli a disposizione del presidente della Corte d'Appello di Roma.(Rer)