Serbia-Kosovo: presidente Vucic all'Onu, avanti con dialogo ma no all'indipendenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia ritiene che il dialogo tra Belgrado e Pristina sia la strada giusta per raggiungere un accordo: lo ha dichiarato il presidente serbo, Aleksandar Vucic, nel suo intervento alla 75ma sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Il punto di partenza delle trattative non può però essere "umiliante e inaccettabile" per la Serbia, ha proseguito Vucic, riferendosi alla "cosiddetta indipendenza del Kosovo". Il capo dello Stato ha poi sottolineato l'importanza del ruolo delle Nazioni Unite nel contesto internazionale contemporaneo. "L'Onu deve adattarsi alle nuove circostanze ed essere pronta per dare una risposta comune alle sfide dell'età moderna, che non conosce i confini fra Stati", ha osservato Vucic. (segue) (Seb)