Secondo il tedesco "Sueddeutsche Zeitung" l'Italia è un modello da seguire per affrontare la pandemia

- L'Italia è “improvvisamente” diventata “un modello, un esempio da seguire per affrontare la pandemia di coronavirus in maniera responsabile”. È quanto afferma il quotidiano “Sueddeutsche Zeitung”, notando che, mentre Regno Unito, Francia e Spagna sono alla prese con una seconda ondata di Sars-Cov2, in Italia il numero di nuovi contagi giornalieri rimane “sotto controllo” da questa estate. I test diagnostici sono notevolmente aumentati dalla scorsa primavera e ora il tasso di positività è inferiore al 2 per cento.I decessi da Covid-19 variano tra i 10 e i 20 al giorno. I contagiati in terapia intensiva sono attualmente 244 e, “seppure se ne aggiungano altri ogni giorno, il sistema sanitario regge” Nessuno parla di una seconda ondata di coronavirus, almeno per ora. Come evidenzia la “Sueddeutsche Zeitung”, gli italiani stanno rispettando scrupolosamente le norme anticontagio, anche se ciò significa rinunciare ad alcune abitudini che li rendono celebri, come baci, abbracci e convivialità.La normativa per il contenimento del contagio è estremamente severa, ma viene ampiamente accettata, “in maniera quasi unanime”. Coloro che si rifiutano di adeguarsi alle regole sono una minoranza. Come ha dichiarato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, gli italiani amano la libertà, ma “hanno a cuore anche la serietà”. (Geb)